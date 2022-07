Scontro tra due auto a Roma, muoiono due ragazze

ROMA, 11 LUG - Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte questa notte a Roma in un incidente automobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italia: due le auto coinvolte nello schianto frontale nel quale è rimasto gravemente ferito il regista Carmine Elia, 55 anni, che ha diretto tra l'altro 'Mare fuori' e una serie di 'Don Matteo'. Elia è ricoverato al Gemelli. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine. Rilievi in corso per capire le cause del tragico incidente.

