Scontro tra due tir su A21, ritrovato camionista disperso

PAVIA, 06 LUG - E' di un morto e due feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio definitivo dell'incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull'A21 Torino-Piacenza-Brescia, nel tratto pavese vicino al casello di Casteggio (Pavia). Il camionista disperso, del quale si era parlato nella tarda serata di ieri dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato di un altro autotrasportatore, in realtà si era allontanato a piedi subito dopo lo scontro, che ha visto coinvolti tre tir. A ricostruire la dinamica dei fatti è stata la polizia stradale di Alessandria, che sta proseguendo gli accertamenti. Oltre alla vittima, la cui identità non è ancora stata resa nota, sono rimasti lievemente feriti un altro camionista e un vigile del fuoco, ustionato durante le operazioni di soccorso. Dopo che sono stati rimossi i tre mezzi coinvolti, questa mattina dopo le 9 è stato riaperto al traffico anche il tratto autostradale tra i caselli di Voghera (Pavia) e Casteggio (Pavia) in direzione Piacenza; già ieri sera era stata riaperta la carreggiata verso Torino.

