Scoperta fabbrica di contrabbando,sfruttava profughi ucraini

ROMA, 14 APR - I finanzieri del Comando provinciale di Roma hanno scoperto una fabbrica di contrabbando di sigarette a Pomezia in cui erano sfruttati anche alcuni profughi ucraini arrivati in Italia dopo lo scoppio della guerra. All'interno della fabbrica i finanzieri hanno trovato 10 operai di nazionalità russa, moldava e ucraina, questi ultimi profughi di guerra, "sottoposti a turni di lavoro massacranti e costretti a lavorare in un ambiente malsano, con finestre murate e mancanza di sbocchi all'esterno per i fumi di lavorazione". Rinvenute oltre 82 tonnellate di tabacchi lavorati e confezioni di sigarette di contrabbando.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA