Scopre che polizza del 2002 è falsa, denunciato consulente

LIVORNO, 01 NOV - Scoperta dai carabinieri una truffa da 35 mila euro ai danni di un ultra90enne a Castiglioncello (Livorno) ed è stato denunciato per questo un consulente finanziario. L'accusa è di truffa aggravata contro un 62enne di Pisa, il consulente che nel lontano 2002 aveva fatto sottoscrivere a un 92enne una polizza assicurativa con vincolata una somma di denaro pari agli attuali 35mila euro. L'aprile scorso, quindi a 20 anni di distanza, scadenza della polizza, a seguito di ripetute richieste da parte della figlia della vittima, il consulente finanziario consegnava la documentazione richiesta. La vittima quindi, insieme alla figlia, si è recata presso la propria banca per la verifica dei documenti consegnatigli dal consulente ma l'istituto ha comunicato che i documenti contabili non corrispondevano al vero e che nessun elemento era riconducibile all'esistenza di una polizza. E' quindi partita la denuncia ai carabinieri. Gli accertamenti proseguono.

