Scritta contro La Russa a Roma, indaga la polizia

ROMA, 15 OTT - Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato in relazione alla scritta comparsa a Roma, nel quartiere Garbatella, contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. In via Guendalina Borghese è apparsa, sulla serranda della attuale sede di Fratelli d'Italia, una stella a cinque punte con la scritta "La Russa Garbatella ti schifa", firmata Antifa. Verranno acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza per cercare di individuare gli autori. Sul posto sono intervenuti anche militari dell'Arma dei Carabinieri.

