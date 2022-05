Scudetto Milan: città impazzita, 40 mila in piazza Duomo

MILANO, 22 MAG - Sono saliti a 40 mila, secondo quando spiegato dalla Questura, i tifosi che festeggiano in piazza Duomo lo scudetto raggiunto all'ultima giornata di campionato dal Milan. La città è come impazzita di gioia - dal centro alla periferia - per un risultato di prestigio atteso da anni, dal 2011, dai milanisti. Complessivamente la situazione è al momento sotto controllo e non si si registrano particolari problemi, salvo episodi isolati come un lancio di bottiglia che ha colpito un funzionario di polizia, grazie a un imponente dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura.

