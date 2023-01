Scuola: Valditara, docenti tutor saranno pagati di più

ROMA, 13 GEN - "Certo, i docenti tutor saranno pagati di più". Lo afferma il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un'intervista a Radio24. "Avranno dei compiti aggiuntivi e dovranno essere formati soprattutto nel campo psicologico e pedagogico - aggiunge -. Ne abbiamo parlato con i sindacati e stiamo ragionando con loro per capire come strutturare al meglio questo nuovo modello organizzativo". Il tutor, spiega, "dovrà occuparsi di coordinare la personalizzazione dell'insegnamento e soprattutto di farsi carico di quei ragazzi che hanno più difficoltà o di quelli che sono talmente avanti che hanno necessità di accelerare".

