TORINO, 07 FEB - I carabinieri della stazione di Stresa (Verbano-Cusio-Ossola) hanno arrestato ieri un cittadino originario del Bangladesh per sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. L'uomo aveva rinchiuso in camera la figlia ventenne da giorni, picchiandola e privandola di cibo. All'origine della violenza ci sarebbe il rifiuto del padre ad accettare la relazione sentimentale della ragazza.

