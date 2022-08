Seguiva vittime su monopattino: domani interrogatorio 21enne

MILANO, 31 AGO - Sarà interrogato domani il 21enne arrestato dalla polizia, a Milano, con l'accusa di avere abusato di quattro donne, tra maggio e giugno scorso, dopo averle seguite in monopattino. Il giovane, che si spostava spesso tra Piemonte e Lombardia, si trova ai domiciliari in una casa dei nonni a Milano. Gli inquirenti, al lavoro per raccogliere altri elementi nei confronti del ragazzo, indagano per stabilire se abbia agito anche in altre occasioni. L'inchiesta, come si legge nell'ordinanza, vede al centro "quattro diversi episodi di violenza sessuale, tutti commessi tra il maggio e il giugno" scorso dal giovane, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, il quale "sceso da un monopattino elettrico, ha costretto altrettante giovani ragazze a subire atti sessuali". Tutti episodi denunciati dalle vittime. Il monopattino, di colore rosso, è stato sequestrato insieme ad uno zaino dai colori e dalla fantasia che coincidono con quello indossato dall'uomo ripreso nel video di una delle aggressioni diffuso dalla Questura di Milano.

