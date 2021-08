Stanotte poco prima dell'1 una macchina ha investito sei ragazzi tra i 15 e i 17 anni a Desenzano, sulla Sp 11 all'altezza dell'uscita di Rivoltella, Ad avere la peggio sono stati due minorenni trasportati in ospedale. Uno è in pericolo di vita. La Polizia Stradale di Desenzano sta ancora completando i rilievi

L’automobilista, che pare non abbia visto il gruppo di motorini fermi a bordo strada, si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

