Senza patente danneggia balaustra santuario Monte Berico

VENEZIA, 24 AGO - E' una ventenne residente a Treviso, priva di patente, l'autrice del danneggiamento, avvenuto la scorsa notte a Vicenza, nel piazzale della Vittoria del Santuario mariano di Monte Berico, meta ogni anno di migliaia di fedeli. La ragazza, a bordo di una Volkswagen Golf di proprietà di un amico, ha abbattuto e distrutto sei colonnine della balaustra, cadute nel prato sottostante. Ad accorgersi del fatto è stato un cittadino che ha chiamato la polizia locale, intervenuta sul posto con due pattuglie, che ha individuato e sanzionato la giovane, che ora dovrà accollarsi anche i costi del restauro. La ventenne ha ammesso le sue responsabilità, spiegando di aver girato la chiave lasciata inserita dal proprietario del veicolo parcheggiato sul piazzale, e di non essere riuscita a governarne la partenza. Per la giovane è scattata inoltre una sanzione complessiva di 5.184 euro, per guida senza patente, per non aver mantenuto il controllo del veicolo e per danneggiamento. Sanzionato anche il proprietario dell'auto, un trentaduenne, con 397 euro per incauto affidamento del mezzo.

