Senza patente insulta agenti,denunciato rapper Rondo da Sosa

MILANO, 30 DIC - Mattia Barbieri, in arte Rondo da Sosa, rapper milanese di 20 anni, è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso alla guida della sua auto senza mai aver conseguito la patente. Il cantante, che era in compagnia di un amico di 19 anni, tunisino, con precedenti per droga durante un controllo in via Gignese, nel quartiere San Siro, ha insultato e cercato di colpire gli agenti ed è quindi stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, essendo sprovvisto di documenti, è stato accompagnato in questura per l'identificazione. Denunciato anche il 19enne.

