Serial killer Roma, il sospettato ha legami con i clan di camorra

Si chiama Giandavide De Pau, 51 anni, l'uomo fortemente sospettato di essere l’autore dei tre omicidi a Roma. In base a quanto si apprende, nel suo passato anche indagini legate alla criminalità organizzata a Roma e in particolare sul clan di stampo camorristico dei Senese.

Pubblicità

Tra i precedenti di Giandavide De Pau, l’uomo sospettato del triplice femminicidio di Roma, c'è anche una accusa di violenza sessuale. Per il 51enne, in base a

quanto emerge da atti giudiziari di inchiesta, ci sono anche due ricoveri nell’ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino. Ricoveri avvenuti nel 2008 e nel 2011.

Il nome di De Pau compare negli atti di varie inchieste della Dda sul clan dei Senese ma anche al Mondo di Mezzo, il gruppo criminale guidato da Massimo Carminati e Salvatore Buzzi. Secondo gli inquirenti lui era l’uomo fidato del boss Michele Sanese per il quale svolgeva anche il ruolo di autista e factotum. Negli atti della maxindagine si fa riferimento anche ad un incontro avvenuto in un bar nella zona di Corso Francia tra l’ex Nar e Senese a cui era presente anche De Pau. Il sospettato del triplice omicidio compare anche in altre indagini, più recenti, in cui gli venivano contestati, tra gli altri, i reati di rapina, cessione di sostanze stupefacenti e minacce a pubblico ufficiale. Nella foto Giandavide De Pau in un frame di un documentario andato in onda su La7.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA