Sesso e crack, carabinieri scoprono casa di appuntamenti

TORINO, 11 OTT - Un via vai di persone che non si è mai fermato, neanche durante l'emergenza Covid. Erano circa una decina le ragazze della casa di appuntamenti, dove si consumavano sesso e crack, scoperta dai carabinieri di Settimo Torinese (Torino), che hanno eseguito quattro misure cautelari, due in carcere, una agli arresti domiciliari e un divieto di dimora, emessi dal gip del Tribunale di Torino su richiesta della Procura, gruppo di criminalità organizzata e sicurezza urbana. Le quattro persone sono indagate, a vario titolo, per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'inchiesta era iniziata nell'aprile 2021, quando un donna ha denunciato davanti ai carabinieri che si era prostituita varie volte in una casa di un suo amico, presunto gestore della casa d'appuntamento, in cambio di crack. La droga, secondo gli inquirenti veniva fornita sempre dal padrone di casa attraverso diversi spacciatori, utilizzando le somme versate dai clienti e che poi consumava insieme alle ragazze.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA