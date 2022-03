Sfregiò compagna con bottiglia rotta,confermata condanna 16 anni

TORINO, 25 MAR - La Corte di Appello di Torino ha confermato la condanna a 16 anni di carcere inflitta in primo grado a Mohamed Safi, il trentanovenne che nel 2019, da detenuto che beneficiava di un permesso per ragioni di lavoro, sfregiò la compagna con una bottiglia rotta. L'uomo stava scontando a Torino una condanna a 15 anni di carcere per avere assassinato una donna con cui aveva avuto una relazione sentimentale nel 2007 a Bergamo. La nuova compagna, come è stato ricostruito, lo voleva lasciare dopo avere scoperto che era autore di un femminicidio. La donna si è costituita parte civile con l'avvocato Vittoria Canavera.

