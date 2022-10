Sgomberate ad Ostia le case occupate dagli Spada

ROMA, 18 OTT - Uomini della Polizia di Stato e della Polizia di Roma Capitale, stanno effettuando lo sgombero di alcuni immobili Ater ad Ostia occupati abusivamente da appartenenti alla famiglia Spada. Le operazioni riguardano tre immobili in via della Martinica e in via dell'Idroscalo. Gli agenti hanno dato esecuzione ad un provvedimento di rilascio, emesso dall'Azienda Territoriale per l' Edilizia Residenziale Pubblica e nell'ambito delle iniziative adottato dal comitato sull'ordine e la sicurezza.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA