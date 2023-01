Sgonfiano le ruote ai suv a Milano, blitz collettivo suv-versive

MILANO, 19 GEN - "Non prenderlo sul personale, non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto di lusso". Comincia così il volantino che alcuni automobilisti hanno trovato sui parabrezza dei loro suv parcheggiati in via Mameli, a Milano, e ritrovati con le ruote sgonfie. Il volantino è firmato dal "Collettivo delle suv-versive" e il fatto è denunciato in una nota da Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega, e Chiara Pazzaglia, consigliere della Lega in Muncipio 4, che definiscono gli autori "talebani dell'ambientalismo più sfrenato". Da parte loro, gli autori del gesto nel volantino spiegano di aver sgonfiato le gomme perché usare un suv comporta maggior rischio di incidenti gravi, maggior inquinamento e maggior occupazione dello spazio. Gli ambientalisti invitano quindi i proprietari ad andare a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Un proprietario ha presentato denuncia ai carabinieri.

