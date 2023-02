Shoah, sospeso in via cautelare professore negazionista a Milano

MILANO, 08 FEB - E' stato sospeso in via cautelare il professore di diritto dell'istituto Curie-Sraffa di Milano che aveva interrotto uno spettacolo per gli studenti nel giorno della memoria gridando "questa è la vostra verità, dite solo quello che vi fa comodo, voi state gonfiando completamente i numeri". Una scena ripresa in un video da cui erano partite polemiche, prese di posizioni, a partire da quella del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ("il negazionismo dell'Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico") e anche l'iter per un eventuale provvedimento disciplinare. Dopo aver ricevuto una relazione dalla dirigente scolastica dell'istituto, l'ufficio scolastico milanese ha richiesto la sospensione in via cautelare che è stata disposta dall'ufficio scolastico regionale. Il docente sarà poi ascoltato nelle prossime settimane.

