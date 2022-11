Si arrampica sul palazzo per perseguitare la ex, arrestato

NAPOLI, 23 NOV - Ossessionato dal suo rapporto con la compagna che lo aveva allontanato da casa, un tossicodipendente di 24 anni si è arrampicato sul muro del palazzo in cui abita la donna, una 26enne di Miano, periferia di Napoli, per tornare da lei, ma è stato arrestato dai carabinieri. La coppia ha quattro figli e un quinto in arrivo. La loro relazione è finita per le vessazioni continue e per le crisi di astinenza che si traducevano in violenza. L'ultima aggressione aveva spinto la donna ad allontanarlo di casa inducendolo a tornare, ma non dalla porta principale. E così il giovane si è arrampicato fino ad arrivare al terrazzino della sua ex compagna. La donna, terrorizzata, ha chiamato il 112. L'uomo era ancora abbarbicato alla ringhiera, nel vuoto. I militari lo hanno aiutato a scendere e poi lo hanno portato in carcere. In caserma la vittima ha raccontato di violenze subite da tempo, mai denunciate.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA