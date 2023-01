ROMA, 27 GEN - Grave incidente questa notte alle porte di Roma. Cinque ragazzi sono morti, secondo quanto riferiscono i Vigili del Fuoco, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata per cause ancora da accertare. Il fatto è avvenuto intorno alle 2.30 a Fonte Nuova su via Nomentana. Una sesta persona che era a bordo dell'auto, una Fiat 500, è stata trasportata in ospedale.

