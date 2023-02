Si ribella a matrimonio combinato, genitori a processo a Modena

MODENA, 10 FEB - Due genitori cinquantenni originari dello Sri Lanka sono finiti a processo in tribunale a Modena perché avrebbero sottoposto la figlia di 27 anni a maltrattamenti e lesioni per convincerla ad accettare il matrimonio combinato con un connazionale e a non sposare l'uomo di cui lei era innamorata, come poi invece alla fine della vicenda, cominciata nel 2021, è accaduto. La 27enne, a seguito di quelli che sarebbero stati continui episodi di vessazioni, umiliazioni e violenze, ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri dopo essersi allontanata da casa e ieri, come riporta la stampa locale, si è tenuta l'udienza preliminare nel tribunale della città emiliana, con l'inizio del processo fissato ad aprile. Padre e madre hanno inviato un regalo alla figlia nel giorno del suo matrimonio.

