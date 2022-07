MILANO, 10 LUG - E' deceduto il ragazzino di 13 anni (non 15 come inizialmente indicato) che ieri pomeriggio si era tuffato nel canale Villoresi, rimanendo incastrato in una chiusa a Parabiago, in provincia di Milano. Il tredicenne era stato soccorso sul posto, intubato e trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese dove è deceduto nel reparto di terapia intensiva intorno alle 21.

