Siccità: Gelmini, Governo pronto a decisioni coraggiose

ROMA, 01 LUG - "Il governo è pronto ad intervenire per limitare gli effetti nefasti - economici e sociali - che l'eccezionale ondata di siccità sta causando nel nostro Paese. Nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri prenderà decisioni importanti e coraggiose. È indispensabile utilizzare al meglio la poca acqua che abbiamo in questo momento, dando priorità agli usi potabili e a quelli agricoli". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Le Regioni - spiega Gelmini - hanno fatto finora un ottimo lavoro. Ma il protrarsi della crisi idrica impone un intervento del Governo, sia per contemperare i diversi interessi sia per introdurre norme straordinarie in un momento straordinario. Naturalmente l'azione dell'esecutivo sarà portata avanti con un confronto continuo e costruttivo con gli enti competenti, a partire proprio dalle Regioni. Faremo tutto ciò che è in nostro potere - conclude - per superare questa situazione emergenziale".

