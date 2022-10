Siccità: in Lombardia danni per 417 milioni a 9mila imprese

MILANO, 03 OTT - Sono pari a 417 milioni di euro i danni totali registrati dal mese di maggio in Lombardia a causa della siccità, e sono oltre 9 mila le imprese del settore agricolo colpite: lo rende noto la Regione che inoltrerà al ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali una richiesta di risarcimento che ci si augura sia "adeguato e in tempi rapidi". Per l'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi "è necessario un grande piano nazionale invasi per affrontare le difficoltà delle prossime stagioni" e per realizzarlo "servono volontà politica, risorse e soprattutto procedure autorizzative rapide a burocrazia zero. Dobbiamo dare risposte al territorio se non vogliamo che le aziende agricole chiudano".

