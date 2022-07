Siccità, la Lombardia invia la richiesta di stato di emergenza

MILANO, 01 LUG - La Lombardia ha inviato richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. "La situazione meteo idrologica del periodo novembre 2021/giugno 2022 - spiega il governatore Attilio Fontana - ha generato un deficit idrico generalizzato, che ha portato la Regione ad adottare specifiche misure", per contenere gli effetti sulla popolazione e sul sistema agricolo. Per sostenere il comparto "è necessario e indifferibile - aggiunge Fontana - che le attuali erogazioni irrigue possano durare almeno fino al 15 luglio per non vanificare quanto fanno finora".

