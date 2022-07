Siccità, Piemonte proroga bando per contributi ai consorzi

TORINO, 25 LUG - L'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte ha prorogato al 31 ottobre 2022 i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a copertura delle spese di progettazione di infrastrutture irrigue e di bonifica in Piemonte. La misura economica è destinata a quelle opere rivolte all'approvvigionamento e gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idriche. Inizialmente il termine era previsto il 31 luglio. Il bando regionale, che ha una dotazione finanziaria di 2 milioni e 450 mila euro, è rivolto ai consorzi di bonifica, ai consorzi di irrigazione e ai gestori di canali appartenenti al demanio o alla patrimonio regionale. La dotazione finanziaria verrà ripartita tra i beneficiari fino ad un massimo di 150 mila euro. Per l'assessore all'Agricoltura Marco Protopapa, "la proroga si rende necessaria per valutare anche nuove strategie maturate a seguito dell'attuale emergenza idrica, che ha determinato situazioni di grave deficit idrico. La siccità, di conseguenza - ha sottolineato -, ha messo in difficoltà i consorzi stessi che sono impegnati nel garantire una maggiore e più costante disponibilità dell'acqua, essenziale per l'irrigazione in agricoltura".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA