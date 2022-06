Siccità: Sala, serve intervento per dare acqua ai campi

MILANO, 18 GIU - "Siamo costretti a intervenire per dare acqua ai nostri campi, se vogliamo salvare i raccolti. Ho dato disposizione di valutare la riduzione del livello dell'acqua del Naviglio nella Darsena per fornirla ai nostri agricoltori". Lo ha scritto sulle sue pagine social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando l'emergenza siccità che si fa sentire anche in città. "Intorno a Milano si sviluppa un grande sistema agricolo e la siccità lo sta mettendo a dura prova - ha aggiunto - . Gli effetti dei cambiamenti climatici non li vediamo più solo nei documentari, sono nella nostra vita. E c'è ancora chi pensa che possiamo prendercela comoda".

