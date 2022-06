Sicilia: De Luca, Miccichè vuole Monterosso presidente

PALERMO, 24 GIU - "Miccichè ha bruciato anche Raffale Stancanelli e sta andando avanti col suo vero disegno: Patrizia Monterosso, direttrice della Fondazione Federico II, presidente della Regione. La banda bassotti si sta scannando, è una faida. Miccichè voleva fare il presidente del Parlamento siciliano ma questo poteva essere possibile se la presidenza della Regione non venisse assegnata a Forza Italia e se il presidente non fosse stato palermitano. Questo dice il manuale Cencelli della cupola". Lo dice il candidato alla presidenza della Regione siciliana, Cateno De Luca, ex sindaco di Messina e leader del movimento Sicilia vera, in un video su Facebook. "Ora Miccichè - aggiunge - ha cambiato strategia non vuole fare più il presidente del Parlamento siciliano vuole fare l'assessore ai Beni culturali. Si è fissato con questa cosa perchè tutta l'esperienza con la Monterosso, con la fondazione Federico II, l'ha portato a innamorarsi della cultura. Il quadro è: Musumeci fuori, Patrizia Monterosso presidente e se io entro in questo gioco mi fanno fare il presidente dell'Assemblea regionale siciliana oppure il vicepresidente della Regione. Questo è lo scacchiere su cui mi hanno invitato a fare una riunione domani".

