Sicurezza: sindaco Cagliari, Lamorgese martedì in città

CAGLIARI, 23 LUG - "Abbiamo potenziato i controlli nel fine settimana. Ma servono più agenti e più controlli. Ne parleremo martedì in occasione dell'incontro con la ministra Lamorgese a Cagliari per un comitato di ordine pubblico e sicurezza". È il commento del sindaco Paolo Truzzu a poche ore dall'ultima aggressione al Poetto, l'ennesimo fatto violento dopo alcuni che si sono verificati nel quartiere Marina. Il comitato era stato già convocato prima degli ultimi episodi. "Sarà l'occasione giusta - ha concluso - per rimarcare la gravità di questa situazione. Inoltre bisogna trovare il modo bloccare gli sbarchi dei migranti che continuano anche in queste ore".

