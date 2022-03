Sindaco Guidonia,'nuove norme,strada a madre Milite Ignoto'

ROMA, 15 MAR - "Rivedremo il regolamento e in futuro la madre simbolica del Milite ignoto, Maria Bergamas, avrà una strada". Il sindaco di Guidonia Michele Barbet (Pd) mette fine così alle polemiche sollevate dal veto posto dal Comune all'intitolazione di una strada alla madre del Milite Ignoto perchè le norme toponomastiche dell'amministrazione sono "stringenti sui personaggi che hanno "E' stata una polemica sterile, io sono rimasto molto deluso è dispiaciuto anche perché parte tutto da un concorso organizzato dall'amministrazione rivolto alle scuole. Dal 25 novembre, durante la settimana contro la violenza sulle donne, abbiamo chiesto ai ragazzi di andare alla ricercare di una figura femminile che nel tempo era stata 'cancellata'. E loro hanno scelto Maria Bergamas", spiega. Ma poi l'intitolazione è stata bloccata: "La commissione toponomastica del comune si è poi espressa" in quel modo "per colpa di un regolamento interno che abbiamo ereditato, molto stringente, sui personaggi che hanno sostenuto il ventennio fascista - ha spiegato il sindaco -. È un regolamento molto stringente - ha ribadito - che non prende in considerazione le storie delle persone che vivevano quell'epoca. Su figure come la Bergamas, ma anche per altre, sarebbe opportuno che il regolamento andasse a rivedere o a indicare il ruolo che avevano". "Sarà appunto rivisto il regolamento - ha proseguito Barbet -. Probabilmente in futuro anche Maria Bergamas avrà un luogo intitolato. Sto cercando di attenuare un po' di polemiche perché non è giusto nei confronti dei ragazzi che hanno fatto una lavoro grandissimo, oggi offuscato da questa polemica".

