Sindaco pugliese annuncia la fine della sua storia d'amore su Fb

«La mia storia d’amore è finita. Non sempre le persone incontrate sono come appaiono, Ne devo prendere atto». E’ l’insolito annuncio col quale Massimo Manera, sindaco di Sternatia (Lecce) e presidente della Fondazione Notte della Taranta, ha annunciato su Facebook la fine della sua storia d’amore con la donna con la quale conviveva da cinque anni. «Un gesto - spiega nel post - per evitare i paesani e immancabili pettegolezzi. Vi ringrazio e mi scuso». Raggiunto telefonicamente, il sindaco ribadisce: «Sono un uomo pubblico. Il mio è un gesto d’amore e di rispetto verso i miei cittadini che hanno il diritto di sapere».



