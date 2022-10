Siria: pm Roma,archiviare indagine su padre Dall'Oglio

ROMA, 11 OTT - La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine relativa alla vicenda di padre Paolo Dall'Oglio, il gesuita romano sequestrato nel luglio del 2013 in Siria. Il procedimento era stato avviato per sequestro di persona per finalità di terrorismo ed è rimasto sempre rubricato contro ignoti. La decisione della Procura, nell'indagine coordinata dall'aggiunto Sergio Colaiocco, è legata al fatto che non è possibile accertare, dal punto di vista giudiziario, la sorte del religioso.

