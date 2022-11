Sisma L'Aquila, 70 mln da Manovra per il prossimo triennio

L'AQUILA, 25 NOV - Circa 70 milioni spalmati sui prossimi tre anni. Lo prevede l'articolo 117 della nuova bozza della nuova Legge di Bilancio del Governo Meloni, in merito al sisma 2009 i cui contenuti, relativi alle risorse destinate all'Aquila, sono stati illustrati stamani in conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Biondi. "Portiamo a casa un risultato importante - ha detto - che ci dice che finalmente L'Aquila gioca la partita che merita e può programmare in tranquillità i prossimi tre anni". Di fatto, "raddoppiano i contributi per le minori entrate, che per il 2023 passano a 20 milioni". Aumenti anche per il 2024, quando i contributi saranno di 18 milioni e 15 milioni per il 2025. "Aumenti che arrivano anche per i Comuni del Cratere - ha sottolineato il primo cittadino - e questo rappresenta un segnale tangibile nei confronti di un governo a cui chiedevamo certezze". Ad affiancare Biondi a Palazzo Fibbioni il sottosegretario Luigi D'Eramo, i parlamentari Etel Sigismondi, Rachele Silvestri, Guido Quintino Liris e il coordinatore dei sindaci del Cratere, Massimiliano Giorgi. In sala tanti amministratori, assessori della giunta. Altro capitolo importante, quello relativo al personale: "Il Comune - ha detto Biondi - aveva operato per il superamento del precariato, con le stabilizzazioni ottenute e adesso ci assicuriamo la continuità rispetto al lavoro degli uffici speciali e le strutture comunali. Il Comune dell'Aquila in questi anni ha fatto un'importante opera di stabilizzazione, ora ci sono nuovi strumenti per assunzioni".

