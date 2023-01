Sorvegliato in ospedale giovane dopo incidente mortale

TERNI, 29 GEN - E' in ospedale a Terni tenuto sotto stretta sorveglianza dalle forze di polizia il giovane rintracciato nella notte dopo essersi allontanato in seguito all'incidente stradale nel quale l'Alfa 147 della quale era alla guida si era scontrata con una Smart con a bordo un trentaseienne di Ferentillo morto sul colpo. Gli investigatori - coordinati dalla Procura - stanno valutando ancora la sua posizione. In particolare sono in attesa dei risultati degli accertamenti medici che devono stabilire se al momento dell'incidente fosse sotto l'effetto dell'alcol. Tra gli elementi al vaglio anche la patente di guida che sembra gli fosse stata revocata in passato. Il giovane ha riportato diverse lesioni in seguito allo scontro.

