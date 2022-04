Sottrae figli nel Bresciano, ricercato anche all'estero

BRESCIA, 22 APR - Un uomo, un marocchino di 50 anni, è ricercato dalle autorità italiane e internazionali per aver sottratto i figli minori di sette e dodici anni alla ex moglie e madre dei bambini. Nei suoi confronti era scattato un divieto di avvicinamento alla ex e ai figli. La donna e i bambini vivono a Gussago in provincia di Brescia e da sabato i due minori sono scomparsi così come i loro passaporti. Il padre già nel 2019 li aveva portati via per due anni fino a quando l'uomo era stato ritrovato dall'Interpol in Francia. "Ero terrorizzata che potesse prenderli come era già accaduto. E lo ha fatto. Si avvicinava alla bambina, la aspettava fuori da scuola. Non so cosa stia pensando di fare, non so dove sia e nemmeno che cosa abbia detto ai figli. Sono preoccupatissima", ha detto all'ANSA la madre dei due bambini che ha sporto denuncia ai carabinieri. L'Arma ha immediatamente attivato le ricerche sul territorio nazionale e all'estero dato che il telefono dell'uomo risulterebbe essere fuori dall'Italia.

