Soumahoro: procura,su coop diverse segnalazioni,indagini

ROMA, 25 NOV - "Le indagini sono in corso con riferimento a temi investigativi diversi e complessi che concernono, in generale, l'impiego dei fondi erogati, i rapporti con l'erario, i rapporti con i dipendenti, i soggetti coinvolti. Gli accertamenti provengono da notizie e comunicazioni pervenute da una pluralità di fonti, di natura pubblica e privata, e si articolano attraverso il dovuto rigoroso vaglio ed approfondimento di ogni notizia e comunicazione". Così in una nota la procura di Latina sull'inchiesta che vede indagata Marie Therese Mukamitsindo, suocera del deputato Aboubakar Soumahoro. L'indagine riguarda la gestione di due coop che si occupano di migranti in provincia di Latina.

