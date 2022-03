Spacca vetri casa con sassi e insegue ex fin dai Cc, preso

NAPOLI, 07 MAR - Prima l'ha insultata, dopo ha spaccato i vetri della sua casa tirando dei sassi. E quando lei è scappata con il figlio di un anno alla caserma dei carabinieri, lui l'ha inseguita e ha continuato a minacciarla anche lì. E' accaduto a Forio d'Ischia, dove un 31enne, con precedenti specifici, è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L'uomo si è presentato a casa della sua ex ed ha cominciato a inveire nei suoi confronti. Alle urla sono seguiti i sassi. La donna, terrorizzata, è riuscita a fuggire e con in braccio il proprio figlio di 1 anno ha raggiunto la caserma dei carabinieri. Ma lui non si è arreso e ha inseguito la donna fino alle porte della caserma dove i militari sono intervenuti e lo hanno bloccato. Durante l'arresto il 31enne ha continuato ad urlare e a minacciare l'ex di morte.

