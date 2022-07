Spaccio in Lombardia, undici arresti della Guardia di Finanza

MILANO, 08 LUG - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno concluso una attività che ha individuato due diversi gruppi criminali, uno di origine italiana e l'altro nordafricana, dediti al traffico di ingenti quantitativi di cocaina e hashish operanti prevalentemente nelle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Como e Bergamo. L'attività svolta con il coordinamento della Procura di Milano, ha consentito l'arresto di undici persone, la denuncia di altre sette per detenzione di sostanze stupefacenti, il sequestro di circa 12 chilogrammi di cocaina e hashish, 50 mila euro in contanti, una pistola Beretta calibro 22 senza numero di matricola con 28 cartucce. Le indagini erano state avviate nel luglio del 2020 dopo l'arresto di un piccolo spacciatore padernese: intercettazioni telefoniche e ambientali, appostamenti e pedinamenti hanno permesso di risalire alla "catena" di approvvigionamento della sostanza stupefacente fino ad individuare i responsabili del gruppo, due fratelli marocchini orbitanti tra le province di Milano e Bergamo, che negli anni avevano intessuto una fitta rete di contatti, da diventare punto di riferimento per le piazze di spaccio dell'hinterland milanese e bergamasco. In un caso, avevano cercato di fuggire forzando un posto di controllo, danneggiando auto e ferendo i militari che li hanno arrestati. E stato individuato e sgominato un altro gruppo criminale di italiani che operava nell'hinterland milanese e brianzolo che aveva anch'esso creato una fitta rete di spaccio al dettaglio di cocaina.

