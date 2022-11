Spallanzani,5 giorni isolamento, fase responsabilizzazione

ROMA, 12 NOV - Cinque giorni di isolamento per gli asintomatici e cinque giorni anche per chi ha sintomi lievi se non si ha la febbre ma con l'accortezza di usare la mascherina se non ci si è negativizzati nei giorni successivi. Questo il parere dell'Istituto Spallanzani al Ministero della Sanità per le nuove regole sull'isolamento per i positivi al Covid. "Il virus è meno patogeno, è la fase di responsabilizzazione dei cittadini non degli obblighi: la sanità protegga le popolazioni locali e sia attenta a pandemie odierne e future", dichiara il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia

