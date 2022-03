Sparatoria a Nettuno, ferito padre e figlio 16 anni

ROMA, 02 MAR - Due feriti in una sparatoria a Nettuno: feriti padre e del figlio raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati da una o più persone attualmente ricercati. Il ragazzo, 16 anni, è stato colpito alla testa e al torace ed è stato trasferito in elicottero al Gemelli. Sull'episodio indaga la polizia. In base ad una prima ricostruzione alcuni sconosciuti avrebbero bussato alla porta dell'uomo, un pregiudicato. Ad aprire il figlio il 16enne raggiunto da colpi di arma da fuoco così come il padre.Nei giorni scorsi proprio a Nettuno c'è' stata una operazione che ha portato ad arresti di appartenenti ad organizzazioni di stampo 'ndranghetista

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA