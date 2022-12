Sparatoria Roma: acquisiti documenti da poligono di tiro

ROMA, 12 DIC - I carabinieri che indagano sulla sparatoria di ieri a Roma, in cui Claudio Campiti ha ucciso tre donne e colpito altre tre persone, effettueranno una serie di acquisizione nel poligono di tiro di Tor di Quinto dove ieri mattina l'uomo ha portato via la pistola usata per la strage. Gli uomini dell'Arma, coordinata dalla Procura di Roma, prenderanno la documentazione, i verbali di ingresso e uscita di ieri e analizzeranno le telecamere presenti all'interno della struttura, attualmente sotto sequestro preventivo. Obiettivo di chi indaga è capire come abbia fatto l'uomo ad uscire con la semiautomatica dal poligono e se ci siano state delle "falle" nel sistema di sorveglianza.

