Sparatoria Roma: donati gli organi della quarta vittima

ROMA, 14 DIC - "Sono stati donati gli organi della signora Fabiana De Angelis. Il prelievo multiorgano è terminato nella tarda mattinata di oggi". Lo rende noto l'ospedale Sant'Andrea di Roma. "Un gesto di solidarietà che restituisce speranza a tanti pazienti e per il quale la comunità del Sant'Andrea esprime sincera gratitudine alla famiglia, cui si rinnova il sentimento di profonda vicinanza", conclude la nota. Fabiana De Angelis, 50 anni, è la quarta donna rimasta uccisa nella sparatoria avvenuta a Roma domenica scorsa. La donna è morta ieri, dopo essere stata ricoverata all'ospedale Sant'Andrea in condizioni gravissime. Per la strage di Fidene, con l'accusa di omicidio volontario plurimo aggravato dalla premeditazione è stato arrestato Claudio Campiti.

