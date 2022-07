Spezia, mercoledì sarà il giorno di Caldara e Ekdal

LA SPEZIA, 11 LUG - Lo Spezia è pronto a chiudere i primi due acquisti da affidare al nuovo tecnico Luca Gotti. Si tratta del difensore Mattia Caldara e del centrocampista Albin Ekdal. Caldara, 28 anni, arriverà dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro a favore del club ligure. Lo svedese, 33 anni tra pochi giorni, è invece svincolato dallo scorso 30 giugno dopo aver visto scadere il proprio contratto con la Sampdoria e firmerà un biennale. Entrambi sono attesi mercoledì in città per sbrigare le formalità di rito e, al termine delle visite mediche e della firma sul contratto, dovrebbero raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Santa Cristina Valgardena (Bolzano). Le prossime mosse del direttore tecnico Riccardo Pecini dovrebbero riguardare le cessioni del centrocampista Giulio Maggiore al Torino e del portiere Ivan Provedel alla Lazio. Lo Spezia conta di incassare circa 10 milioni di euro dalle due operazioni. Per quanto riguarda Provedel, parte del ricavo sarà girato all'Empoli, da cui il club ligure aveva prelevato il calciatore nel 2020. Per sostituirli, gli obiettivi sono Karol Linetty del Torino e Wladimiro Falcone della Sampdoria.

