Spezia:scambio verbale con compagno,Nzola escluso da allenamento

LA SPEZIA, 26 APR - Il calciatore dello Spezia Mbala Nzola è stato escluso dagli allenamenti questa mattina a seguito di uno scambio verbale avuto con un compagno di squadra. Il tecnico Thiago Motta, che ha assistito all'episodio, ha invitato l'attaccante a lasciare il campo sportivo di Follo quando la sessione era iniziata da pochi minuti. Con l'allenatore brasiliano, Nzola ha avuto un minutaggio minore rispetto a quello ottenuto con Vincenzo Italiano nel suo primo anno in serie A, concluso con 11 reti. Già escluso dai convocati contro il Torino, la convocazione dell'angolano per la partita di sabato contro la Lazio rimane in dubbio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA