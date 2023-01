Spinto contro un treno per rapina, presi due giovani

SEREGNO (MONZA), 25 GEN - Due minorenni sono stati identificati dalla Squadra Mobile di Monza e portati in Questura, perché sospettati di aver preso parte all'aggressione di un 15 enne, avvenuta questo pomeriggio in stazione a Seregno (Monza), insieme ad altri coetanei. La gang di ragazzini, a quanto emerso, voleva rapinare il giovanissimo della felpa e, quando lui ha rifiutato di toglierla e consegnarla, uno di loro lo ha spinto contro un treno in movimento, facendolo finire sui binari.

