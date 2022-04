Stalking: perseguita pallavolista di serie A, arrestato

VILLASANTA, 11 APR - Un uomo di 55 anni, originario di Novara, è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di stalking, per aver perseguitato una giocatrice di pallavolo di Serie A. L'uomo è stato bloccato ieri a Villasanta (Monza), quando per l'ennesima volta stava pedinando l'atleta, residente in provincia di Monza, mentre lei entrava nel palazzetto dello sport "Arena di Monza" per gli allenamenti. Su di lui era già scattata l'attenzione dopo la denuncia della giovane.

