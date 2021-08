Stalking alla ex, sospeso il comandante dei vigili urbani di Sirmione

Il comandante della Polizia locale di Sirmione, nel Bresciano, è stato raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, già segretario comunale a Sirmione e, a causa degli atteggiamenti morbosi dell’agente, costretta a trasferirsi in Liguria. Lui era arrivato anche a cercarla, stando alle indagini, 592 volte in meno di un mese, tra messaggi e telefonate.

Secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia, il comandante è stato sospeso e la procura di Brescia ha chiuso le indagini contestando i reati di stalking, porto abusivo di arma e interferenze illecite nella vita privata perché - è la contestazione - «installando di nascosto un registratore sul frigorifero si procurava indebitamente notizie attinenti alla vita privata dell’ex fidanzata». Secondo le indagini, sarebbe arrivato a minacciare la ex con la pistola di ordinanza facendo capire che avrebbe voluto ucciderla per poi togliersi la vita. Lui ha negato di aver mai utilizzato l’arma contro la donna.



Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA