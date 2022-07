Strage Bologna: Lepore, Strage fascista che merita verità

BOLOGNA, 27 LUG - "La strage fascista del 2 agosto merita verità e merita un riconoscimento politico e istituzionale". A dirlo è il sindaco di Bologna Matteo Lepore, in occasione della presentazione delle commemorazioni per il 42/o anniversario della Strage di Bologna, il 2 agosto 1980. "Credo che 42 anni dopo questa non sia più una storia de derubricare - ha continuato - credo che non ci sia un passato da mettere nel cassetto perché non ci dobbiamo dividere". "Questo è un 2 agosto molto importante - ha aggiunto - perché è un 2 agosto della verità, un 2 agosto del riscatto, un 2 agosto nel quale noi racconteremo come grazie al lavoro straordinario della Procura generale e delle istituzioni, che finalmente hanno riscattato la dignità del percorso processuale, si è arrivati ad una verità che ha ricostruito come nel nostro Paese e nella storia della nostra Repubblica ci siano state parti dello Stato che hanno depistato, coperto la verità attorno alla strage del 2 agosto per 42 anni". Il sindaco ha poi annunciato quale sarà il programma della giornata per ricordare la strage in cui persero la vita 85 persone, mentre altre 200 rimasero ferite. "Ci ritroveremo la mattina con i familiari insieme al ministro Bianchi e al presidente Bonaccini qui in Consiglio comunale". Seguirà la marcia fino a Piazza delle Medaglie d'Oro, dove si trova la stazione centrale di Bologna. "Invito davvero tutte le bolognesi e i bolognesi a partecipare a questo due agosto, perché sarà molto importante", ha concluso il sindaco.

