Strage in A4: sempre molto gravi condizioni donna ferita

TREVISO, 09 OTT - Sono sempre "molto gravi" le condizioni cliniche di Romina Bannini, la 36enne coinvolta nell'incidente sulla A4, costato la vita a sei persone. La paziente resta ricoverata in terapia intensiva, con prognosi riservata. L'azienda Ulss della Marca Trevigiana prevede un aggiornamento intorno alle ore 17.00. Non vi sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente, avvenuto nel tratto San Donà-Portogruaro. Il particolare emerso dai rilievi fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. La Procura di Venezia ha già dato il nulla osta alla consegna dei corpi alle famiglie per lo svolgimento dei funerali.

