Strage Viareggio: corteo famiglie vittime a processo appello

FIRENZE, 07 MAR - I familiari delle vittime della strage di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009 hanno raggiunto in corteo il palazzo di giustizia di Firenze dove questa mattina è in programma la prima udienza del processo di appello-bis per il disastro ferroviario che causò 32 morti, incendi alle case e ingenti danni materiali. Un centinaio le persone che si sono ritrovate nei pressi del mercato ortofrutticolo di Firenze, in viale Guidoni, per poi raggiungere a poche centinaia di metri il palazzo al grido di 'Giustizia per Viareggio'. Il corteo era aperto dallo striscione con le foto delle vittime della strage e la scritta 'Niente sarà più come prima'. Presente anche una delegazione dei lavoratori del Collettivo di fabbrica Gkn.

